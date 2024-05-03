Детективи вилучили близько 5,5 тис. літрів контрафактного алкоголю

Детективи БЕБ Львівщини викрили 27-річного місцевого жителя, який незаконно виготовляв та продавав алкогольні напої. Вилучено обладнання та близько 5500 літрів сурогату.

Як розповіли у БЕБ та прокуратурі Львівщини, 27-річний мешканець Львівщини облаштував підпільний цех в орендованому складському приміщенні. Там чоловік розводив спирт з водою та розливав у спеціальні ємності та упаковки.

«Отримавши замовлення на фальсифікат через мережу інтернет, мав надіслати потенційним клієнтам незаконно виготовлені алкогольні напої поштовими відправленнями. Задля приховування своєї протиправної діяльності фігурант оформив посилки під вигаданими даними», – йдеться в повідомленні прокуртаури.

Підпільний цех функціонував у орендованому складському приміщенні

Під час огляду вантажного мікроавтобуса біля одного з поштових відділень, а також в приміщенні, де виготовлявся контрафакт, детективи БЕБ виявили та вилучили близько 5500 літрів підробки. Чоловіку було повідомлено про підозру в незаконному виготолвенні підакцизних товарів (ч.1, ч. 2 ст. 204 ККУ). На сьогодні розслідування справи завершили, обвинувальний акт скерували до суду.