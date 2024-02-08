Фальсифікований алкоголь виготовляли в гаражних приміщеннях

Детективи БЕБ у Львівській області викрили організовану групу, яка незаконно виготовляла та продавала алкогольні напої відомих марок. До її складу входили п’ятеро осіб. Підозрювані працювали без ліцензії та без державної реєстрації.

«Слідством встановлено, що впродовж серпня-жовтня 2023 року учасники групи незаконно виготовляли та зберігали контрафакт у гаражних приміщеннях на Львівщині. Фальсифіковані алкогольні напої маркували підробленими марками акцизного податку, а готову продукцію продавали у Львівській області», – повідомили в теруправлінні БЕБ Львівщини 8 лютого.

Фальсифікований алкоголь збували на території Львівщини

Детективи провели обшуки, вилучили та арештували обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, понад 3 тис. літрів готової продукції, спирт, підроблені марки акцизного податку тощо. Орієнтовна вартість фальсифікату становить понад півмільйона гривень. На оприлюднених БЕБ фото видно пляшки із етикетками схожими на ті, що використовують відомі торгові марки Green Day, Prime.

Наразі пʼятьом особам повідомлено про підозру за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів (ч.3 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 199 ККУ). Досудове розслідування триває.