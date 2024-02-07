Рівненський міський суд, який оштрафував підприємця

Рівненський міський суд на 85 тис. грн оштрафував Дмитра Самоляка, який продавав підроблений алкоголь. На початку квітня 2022 року обвинувачений працював на посаді виконавчого директора ТОВ «Альянс-Логістик» і придбав майже 25 тисяч пляшок підробленого алкоголю, які згодом планував продати.

Згідно із матеріалами справи, правоохоронці 13 квітня 2022 року вилучили у Дмитра Самоляка весь алкоголь. Йдеться про понад 11 тис. літрів. У вироку йдеться, що незаконно виготовлений товар не відповідає вимогам та стандартам.

На засіданні 19 січня 2024 року обвинувачений повністю визнав провину та погодився сплатити 85 тис. грн штрафу. Крім цього, Дмитро Самоляк сплатить 24 850 грн за залучення експертів. Згідно із вироком, весь конфіскований алкоголь мають знищити. Справу розглядав суддя Євгеній Сидорук. Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів у Рівненському апеляційному суді.