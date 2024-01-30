Водій перевозив сім бочок зі спиртом без документів

У понеділок ввечері, 29 січня, поблизу села Великосілки Новояричівської громади на Львівщині патрульні затримали вантажний мікроавтобус, водій якого перевозив 1400 літрів нелегального спирту. Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, біля населеного пункту Великосілки патрульні зупинили автомобіль Renault Mascott, яким керував 52-річний чоловік. Під час перевірки автомобіля виявилося, що водій перевозить сім двохсотлітрових бочок з речовиною, що мала характерний запах спирту. Водій підтвердив підозри патрульних. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Кам'янка-Бузького відділу поліції. Автомобіль вилучили, речовину скерують на експертизу. Водію загрожує відповідальність за незаконне виготовлення та збут спирту етилового (ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 ККУ).

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