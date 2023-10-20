В кузові машини виявили 10 бочок

На Тернопільщині під час зупинки вантажного автомобіля поліцейські виявили 2 тони сурогатного спирту. Водій вантажівки документів на підакцизну сировину не мав. Правоохоронці на чоловіка склали акт, а рідину вилучили.

Співробітники групи реагування патрульної поліції на автодорозі поблизу Збаража зупинили вантажний мікроавтобус. За кермом перебував житель Тернополя. Поліцейські провели поверхневу перевірку транспорту та виявили в салоні десять 200-літрових бочок з характерним запахом спирту.

Головний поліцейський Сергій Зюбаненко зазначив, що на перевезення підакцизного товару вдалося вийти завдяки спостережливим жителям Збаража та Тернопільського району. Небайдужі громадяни повідомили про правопорушення, а поліцейським вдалося затримати зловмисника.

«Вже є перші результати по операції “Акциз”. Правоохоронці зупинили водія вантажного буса, який перевозив понад дві тонни спирту. Документів на вантаж у нього не було. Дякую свідомим громадянам за допомогу працівникам поліції у викритті правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом підакцизної продукції», – повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Попередньо вартість вилученої продукції – понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють її походження. Призначені відповідні експертизи. також вирішуються питання про внесення факту перевезення підакцизного товару в ЄРДР.