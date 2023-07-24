Поліцейські вилучили понад 10 тисяч літрів спирту

На Тернопільщині поліцейські викрили злочинну групу, яка виготовляла, розливала, фасувала і продавала етиловий спирт по всій Україні. Для продажу фальсифікату організатори групи створили інтернет-магазин і через онлайн продавали спирт. Відправляли підроблений продукт вантажними авто в пляшках з надписами «дистильована вода». Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 тисяч літрів фальсифікату та 2 млн грн готівки. За словами головного поліцейського області Сергія Зюбаненка, роками деякі працівники поліції не помічали протизаконну діяльність цеху з виготовлення сурогату.

Організована злочинна група діяла на території трьох областей. До її складу входило 11 учасників, серед яких є навіть медик. Для того, щоб виявити правопорушників та задокументувати факти виготовлення фальсифікату, поліцейські провели 25 обшуків в помешканнях людей та складських приміщеннях.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, до злочинної групи входило три організатори та вісім помічників. У ході проведення слідчо-оперативних дій поліція встановила, що незаконний бізнес організував житель Тернополя з двома товаришами. Вони створили фіктивний інтернет-ресурс «Spirt-prom.com.ua», через який реалізовували товар по всій Україні. Спирт фасували і продавали в пляшках з надписами «дистильована вода».

«У спільники організатори взяли вісьмох помічників з різних регіонів держави. Кожен з них виконував свою роботу: одні займалися перевезенням товару та веденням "чорної" бухгалтерії, інші – збирали та знімали кошти», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Серед організаторів виготовлення фальсифікату був також лікар, діючий працівник однієї з лікарень Тернополя. За словами Сергій Зюбаненка, за попередньою інформацією, продукт, який виготовляли зловмисники, за своїми хімічними показниками не відповідав жодним стандартам та загрожував життю та здоров'ю людей.

«Один з учасників цієї злочинної групи пов'язаний з медициною, діючий медик. Ця людина розуміла, що цей спирт не якісний і може призвести до важких наслідків здоров'ю людей, але все одно фальсифікат продавали. Зараз ще далі проходять слідчі дії, і учасників цієї злочинної групи буде більше», – повідомив ZAXID.NET Сергій Зюбаненко.

Головний поліцейський Тернопільщини також зазначив, що цех з виготовлення етилового спирту працював роками, і є працівники поліції, які не хотіли цього помічати, тому в області будуть кадрові зміни.

«Я прийняв кадрові рішення, тому що певні працівники в поліції довший час не помічали діяльність цього підприємства. Була проведена велика кількість обшуків в трьох областях України. Були вилучена велика кількість готівки, банківські рахунки були. Правоохоронцям, які чомусь цього не бачили, було запропоновано інші посади з меншими окладами в інших регіонах», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Під час обшуків вилучили понад 10 тонн етилового спирту, обладнання для розливу та фасування підакцизної продукції, мобільні термінали, автомобілі на яких перевозили продукцію. Виявили оперативники майже 2 мільйони гривень, банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, а також вогнепальну зброю.

Слідчі оголосили про підозру організатору та одному зі співорганізаторів злочинної групи відповідно до ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Вирішується питання щодо повідомлення підозри й іншим фігурантам злочинної групи.