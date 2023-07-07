Смертельний напій мешканці придбали у місцевому магазині

У Роздільнянському районі Одеської області зафіксовано масове отруєння людей недоброякісною горілкою: четверо людей померло, ще семеро перебувають у критичному стані, повідомили 7 липня у ГУ Національної поліції в Одеській області.

Трагедія сталася 5 липня у селі Старостине на Одещині. «Швидка» один за одним госпіталізовувала до лікарні місцевих жителів, яким стало погано після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину.

«Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання. Попередня причина смерті – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані», – повідомили в поліції.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, серед госпіталізованих із діагнозом – гостре отруєння алкоголем, станом на вчора, у лікарню були доставлені у стані коми: 69-річна та 61-річна жінки, у стані середньої важкості – 45-річний та 39-річний чоловіки і 35-річна жінка.

Жінку, яка продавала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.