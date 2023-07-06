Молодий чоловік місяць провів у лікарні

Інфекціоністи Львівської обласної інфекційної лікарні врятували 22-річного львів’янина Владислава, якого до лікарні «швидка» привезла у комі, на штучній вентиляції легень. У хлопця діагностували важку форму менінгоенцефаліту (запалення мозку), викликану ентеровірусною інфекцією. Останній такий важкий випадок енцефаліту, викликаний цією інфекцією, був чотири роки тому.

Владислав працює менеджером з продажу, тож щодня спілкується з великою кількістю людей. На початку червня він поїхав на роботу здоровий, повний сил, а вже під вечір раптово відчув слабкість, у нього виник пронос, блювота, почала боліти голова. Хлопець подумав, що з’їв щось несвіже, тож проконсультувався по телефону з сімейним лікарем, випив таблетку від температури і сподівався, що все скоро минеться. Утім, його стан дуже швидко погіршувався. Невдовзі його у непритомному стані знайшла мама, яка і викликала «швидку».

Спершу Владислава відвезли у лікарню св. Пантелеймона. Його стан був настільки важкий, що він відразу потрапив у реанімацію і був підключений до апарата штучної вентиляції легень. Обстеження показали, що у пацієнта – менінгоенцефаліт і скерували до інфекційної лікарні.

Завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян повідомила ZAXID NET, що у пацієнта менінгоенцефаліт спровокувала ентеровірусна інфекція.

«Як правило, такі менінгоенцефаліти не є надто важкі, але бувають винятки із правил. І у випадку Владислава, це був саме той виняток. Хлопець дивом вижив. Останній випадок важкого менінгоенцефаліту, викликаного енреровірусною інфекцією, був чотири роки тому. Тоді на початку літа до лікарні також потрапив молодий чоловік, який довго і складно виходив із цього захворювання», – каже Таміла Алексанян.

Де Владислав міг підхопити інфекцію, точно невідомо. Вона передається повітряно-крапельним шляхом, а також через предмети побуту, забруднені руки, при не дотриманні правил особистої гігієни. І може протікати по-різному: у когось викликає ангіну, випис на руках і ступнях, підвищенням температури тіла, а в інших провокує запалення мозку.

Владислав місяць провів в інфекційній лікарні. Спершу понад тиждень у реанімації, а далі у відділенні. Правильно підібране спеціальне лікування дозволило молодому чоловікові порівняно швидко вибратися з недуги без наслідків: у нього не паралізувало ні руки, ні ноги, він не втратив мову, слух тощо. Лікування хворих з таким діагнозом, на жаль, далеко не завжди закінчується так оптимістично. У середу, 5 липня, його виписали з лікарні.

Лікарі-інфекціоністи кажуть, що група ентеровірусів містить понад 100 небезпечних вірусів для людини, які широко поширені. Ними можна заразитися через предмети побуту, забруднені руки, при купанні у відкритих заражених водоймах і повітряно-крапельним шляхом. Тому радять дотримуватися правил особистої гігієни: ретельно мити руки, овочі, фрукти, добре проварювати чи просмажувати продукти харчування перед споживанням, кип’ятити воду, якщо не впевнені у її якості тощо.