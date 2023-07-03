Пацієнта з інфарктом слід доставити до лікарні до 2 годин, з інсультом - до 4, 5

Минулого тижня до лікарень Львівщини госпіталізували 145 мешканців області з інсультами і 100 хворих – з інфарктами. «Швидкі» доставили пацієнтів у медзаклади, де надають спеціалізовану медичну допомогу, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За даними директорки Львівського обласного інформаційного-аналітичного центру медичної статистики Мар’яни Cлужинської, кількість хворих з інфарктами та інсультати на Львівщині зростає. Якщо у першому кварталі 2022 року у медзакладах області лікувалося 753 пацієнтів з інфарктами, то у першому кварталі 2023 року їх було 900. Хворих з інсультами за цей же період було відповідно 1780 і 1968. Дані кількості хворих за другий квартал 2023 року будуть наприкінці липня.

За словами лікарів, інсульт і інфаркт зараз «помолодшали», зокрема, й через війну. Нервове і фізичне напруження не проходить безслідно, й інсульт та інфаркт у 30-35 років нині вже не рідкість.

Лікар медицини невідкладних станів Ігор Марчук повідомив ZAXID.NET, що його бригаді доводилося госпіталізовувати пацієнта з інфарктом, якому було лише 24 роки. У іншого 32-річного пацієнта діагностували інсульт.

Ефективна допомога при інсультах і інфарктах, за словами лікарів, залежить від того, як швидко таких пацієнтів доставили до лікарні, де надають спеціалізовану медичну допомогу. Тому кожна людина, навіть старшокласники, мають знати симптоми інсульту і інфаркту, аби в разі потреби вчасно викликати «швидку».

Симптоми інсульту: якщо в когось із рідних, знайомих чи незнайомих людей погіршилися мова (вимова нерозбірлива і плутана), свідомість, рухи в кінцівках, зір, функція ковтання, раптово перекосилося обличчя (крива посмішка), то при таких симптомах слід негайно викликати «швидку».

Якщо хворого з інсультом доставлять до лікарні до 4,5 годин, то йому можна ввести препарат, який ефективно майже у 60% пацієнтів розчиняє тромб, і цього достатньо, аби уникнути тяжких наслідків. Коли ж доставляють хворого до 6 годин, це безпечний час для хірургічного видалення тромба. Якщо до 24 годин, то лише кожному 10 пацієнту може бути показана така операція.

Симптоми інфаркту: інтенсивний постійний біль за грудиною, біль, який віддає у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва (спостерігається не у всіх випадках), біль не припиняється після прийому нітрогліцерину, виникає різка слабкість, пітливість, відчуття страху, частішає пульс, різко коливається артеріальний тиск. При таких симптомах негайно телефонуйте на «103».

Кардіологи кажуть, що головне завдання при інфаркті міокарда – максимально швидко відкрити закриту судину. Якщо це зробити за 2 години, то інфаркт не встигає завдати великої шкоди. Відповідно до європейських протоколів лікування стентування (відкриття закритої судини) мають проводити у перші 2 години контакту пацієнта з медичним персоналом (максимум 12 годин від початку симптомів). З часом шкода стає все більшою, а якщо взагалі не відкрити судину, то 20% пацієнтів помирають, а половина з тих, хто виживає, залишаються інвалідами.