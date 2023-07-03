Вроджену ваду малюкові усунули за одне оперативне втручання

Марії [ім'я змінене] пропонували перервати вагітність. Мовляв, вибір за вами: або переривання вагітності, або дитина народиться з важкою вродженою вадою і їй доведеться провести декілька складних операцій. Який буде результат, невідомо.

Цього дня молодому подружжю одного із міст Львівщини так і не вдалося заснути. Це була їхня перша дитина, тож їх охопив шок, страх, відчай.

Про вроджену ваду дитини Марія дізналася під час першого планового УЗД. Лікар не захотів ставити остаточний діагноз і скерував на повторне УЗД до Львова, де і сказали батькам, що дитина народиться з вродженою вадою – гастрошизисом, коли кишківник дитини розвивається не у черевній порожнині, а назовні. Там і сказали батькам, що вибір за ними, як поступити в даній ситуації.

Подружжя було у шоці лише першу добу, а далі почало діяти: Марія та чоловік засіли за інтернет, почали шукати інформацію про операції з таким дефектом у ЗМІ, розпитували знайомих лікарів, шукали лікарні, де допомагають таким дітям.

Лікар-гінеколог, у якого Марія стояла на обліку, порадила жінці не приймати жодного рішення, поки вона не поговорить з дитячим хірургом. Знайомі лікарі порадили їхати в дитячу лікарню св. Миколая, до дитячої хірургині Галини Курило, яка зробила не одну операцію дітям з різними вродженими вадами.

При народженні малюка поруч з акушер-гінекологами були дитячі хірурги

Після розмови з хірургинею у батьків трохи відлягло від серця. Їм дали надію, що після оперативного втручання малюк буде рости здоровий і не відставатиме у розвитку від діток, що народилися здоровими. Цією надією подружжя і жило. Майбутні батьки знали, що робити під час вагітності, щоб доносити дитину якомога довше. Знали, що будуть народжувати через кесарів розтин і що при народженні поруч з акушер-гінекологами будуть дитячі хірурги, які відразу заберуть малюка в операційну.

Хлопчик з’явився на світ 5 червня у пологовому відділенні дитячої лікарні з вагою 3 кг і його відразу передали у руки хірургів. При таких вроджених вадах дуже важливо поставити кишківник на місце, поки він ще не контактував з повітрям. Тож дитя у перші години після народження вже було на операційному столі.

Хірурги спершу оцінили стан дитини, кишківника. Виявилося, що у маленького була ще й кишкова непрохідність. Частина кишківника, що розвивалася поза очеревиною, приросла у неправильному положенні, деякі петлі кишківника перекрутилися. Тож перед операційною бригадою, до якої окрім Галини Курило, увійшли хірургиня Софія Тихомирова, анестезіолог Денис Сурков і реаніматолог Володимир Чуйко стояло завдання якомога швидше усунути всі аномалії.

Операція тривала близько п’яти годин, під час якої хірурги роз’єднали усі спайки, усунули кишкову непрохідніть, перекручення петель і акуратно вклали кишківник у черевну порожнину.

Хлопчик виявився бійцем. На третій день після операції він почав їсти, його дуже швидко з реанімації перевели у відділення, а згодом виписали з лікарні.

Вроджену ваду дитині вдалося усунути за одне оперативне втручання. Хлопчик не потребує більше операцій і надалі буде рости і розвиватися, як і всі діти його віку.

За неповний місяць хлопчик поправився на 600 г

«Пупок у сина на місці. Під ним є дуже акуратний невеликий шрам від розрізу, який мало помітний. Дивуюся, як через такий невеликий розріз хірурги змогли зробити таку складну операцію. Син має гарний апетит, за неповний місяць після складної операції поправився на 600 г», – ­ каже мама хлопчика.

Діти з гастрошизисом народжуються доволі часто. Лише в дитячій лікарні св. Миколая за перших півроку прооперували вже п’ятьох новонароджених дітей.

«Нині медицина пішла суттєво вперед і дуже багато вроджених вад піддаються хірургічній корекції, після якої ці діти нормально живуть і розвиваються, вони нічим не відрізняються від тих дітей, що народилися здоровими. Тому якщо під час вагітності виявляють ті чи інші вроджені вади, раджу не приймати поспішних рішень, а проконсультуватися з дитячими хірургами», – каже Галина Курило.

Минулого тижня Марія приїжджала з сином до лікарні на контрольний огляд. І батьки, і лікарі станом дитини задоволені.

«Кишківник дитини справляється в звичному для дитини режимі харчування. Дитина їсть грудне молоко і прекрасно його толерує. Незважаючи на внутрішньоутробні проблеми, хлопчик набирає вагу як звиклий малюк і навіть краще, вже набрав 600 г за місяць. Значить медицина з дитиною добре порозумілася», – каже Галина Курило.

… Поки я розмовляла з мамою, із сусідньої кімнати почувся гучний звук маляти. Син подавав мамі сигнал, що пора завершувати розмову, бо він вже проголодався. Марія з чоловіком тепер вірять, що з їхнім сином надалі все буде гаразд.