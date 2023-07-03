10-рвічний Славко з хірургинею Христиною Пограничною

Хірурги Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії, що працює при львівському «Охматдиті», і провідний щелепно-лицевий хірург США Крейг Хобар, успішно прооперували 10-річного хлопчика з Дрогобиччини, у якого була розщілина піднебіння. Через цей дефект хлопчик не міг нормально їсти, говорити, відставав у розвитку. Тепер у нього є шанс наздогнати однолітків.

Славко народився з розщілиною піднебіння. У перший рік життя його прооперували, але дитина опинився у складних життєвих обставинах, про нього не було кому піклуватися, тож виникли ускладнення і дефект відновився. Піднебіння постраждало настільки, що хлопчику було важко їсти, їжа потрапляла в ніс, відставав у розвитку, він навіть перестав розмовляти, йому важко формувати звуки через дефект піднебіння, повідомили у Центрі.

Зараз Славко навчається у школі-інтернаті у Нагуєвичах, і до лікарні його привезла соціальна працівниця Аліна. Команда хірургів Центру наважилася на повторну операцію. Перед ними стояло складне завдання, адже після першої операції залишилися великі рубці. Аби добитися якнайкращого результату, хірурги Центру запросили до Львова провідного американського щелепно-лицевого хірурга, який спеціалізується на реконструктивних операціях обличчя, Крейга Хобара. Разом вони спланували операцію, під час якої вдалося повністю закрити вторинний дефект піднебіння і відновити анатомію.

«Дефект вдалося закрити власними тканинами дитини, далі нашого пацієнта чекає багато роботи з логопедом і ортодонтом, але надія на повне одужання у хлопчика є», – повідомила щелепно-лицева хірургиня Центру Христина Погранична.

Хлопчиком опікується соціальна працівниця Аліна. Вона подбала про те, щоб у нього була дієтична збалансована їжа. Поруч також була бабуся хлопчика, тож нарешті належний догляд і опіка зробили своє – результат операції збережено. Хлопчик говорить перші слова, нормально харчується. Щоб ефект від лікування був повним, Славка уже записали на заняття з логопедом і ортодонтом, щоб допомогти йому повернути мову, краще сформувати мовленнєві навички і відновити здоров'я зубів.