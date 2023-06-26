Хірургам вдалося повністю забрати пухлину

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая видалили 9-річному хлопчику зі Львова пухлину нирки розміром із футбольний мʼяч, яка заважала йому дихати, уразила легені та тиснула на внутрішні органи.

Хлопчик, якого звати Шарбель, зі Львова. Він ріс здоровою дитиною, ходив до школи, займався карате. Два місяці тому мама помітила, що сину важко дихати, і виміряла рівень насичення крові киснем. Показники були занизькими, батьки припустили, що це пневмонія і серед ночі повезли сина в лікарню.

Хлопчика обстежили, зробили рентген легень і КТ та виявили у маленького пацієнта нефробластому – один із найпоширеніших видів раку нирки у дітей: 25-см пухлина тиснула на інші внутрішні органи та будь-якої миті могла спровокувати ниркову кровотечу, повідомили в лікарні.

«Нефробластома встигла метастазувати в легені. Права була вже повністю заповнена вторинними пухлинами та зовсім не функціонувала. Ліва ж легеня працювала лише на 50%. Хлопчик був у дуже важкому стані. Йому терміново призначили хіміотерапію», – кажуть у лікарні.

Маленький львів'янин продовжує лікування

Лікарі кажуть, що нефробластоми в дітей часто утворюються та ростуть безсимптомно. Наприклад, попри гігантський розмір пухлини в Шарбеля його живіт візуально навіть не змінився. Але батьки можуть самостійно пропальпувати подібне ущільнення в животі малечі. Проявом недуги може бути погіршення загального стану дитини: кволість, блідість та втрата ваги. Рідше – біль у животі, кров у сечі чи підвищений артеріальний тиск.

Понад місяць Шарбеля лікували спеціалісти відділення онкогематології та імунології. За допомогою хіміотерапії їм вдалося більш ніж вдвічі зменшити розміри пухлини, а легені дитини й зовсім звільнили від метастазів. На сьомий тиждень перебування хлопчика в лікарні його прооперували. За стандартами лікування таких випадків, це був найвдаліший час для видалення пухлини.

Оперативне втручання пройшло успішно. Дослідження показало, що хірургам вдалося повністю видалити пухлину. Метастазів нема. Нині Шарбель продовжує лікування хіміотерапією.