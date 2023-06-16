Операція пройшла успішно

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» прооперували 13-річну дівчинку з Волині, яка страждала від гіпергідрозу (надмірного потовиділення) рук та стоп. Коли дівчинка хвилювалася, піт котився з рук градом. Це заважало дитині у школі, спорті і побуті.

Мама дівчинки розповіла лікарям, що з трьох років донька страждає від гіпергідрозу – надмірного потовиділення кисть рук та стоп. Процес виділення поту був настільки сильний, що робити звичайні побутові справи Олександрі було дуже складно, повідомили у п'ятницю, 16 червня, в лікарні.

«Ми в Луцьку обійшли всіх лікарів. Одні казали, що це з віком пройде. Інші, що це від нервів і прописували заспокійливе. Але ставало все гірше і гірше. Вона не могла в школі, навіть, ручку тримати, писати. Зошити заливало потом. Вона у нас ще й гімнастка. Не зручно тримати спортивні булави, мʼяч. Це дуже їй ускладнювало життя. Знайома порадила їхати до Львова, в дитячу лікарню «Охматдит», – повідомила мама дівчинки.

Дитячий хірург Микола Микита, який обстежував дівчинку, каже, що у неї через надмірне потовиділення на руках і ногах були ерозії, некрози шкіри, лущення та глибокі тріщини. Випадки, щоб внаслідок гіпергідрозу був некроз, трапляються дуже рідко. І у Олександри саме той рідкісний випадок.

Хірурги вирішили провести Олександрі складну операцію – двобічну торакоскопічну симпатектомію. Простими словами – пересікли нервові закінчення, які спричиняють цю патологію. І якщо немає спотвореного сигналу від нервів до судин, то судини приходять у норму, спазму більше немає, вони розширюються та починають добре працювати. Ефект від такого втручання є стовідсотковим відразу після операції.

«Гіпергідроз – це неконтрольований спазм периферичних судин, внаслідок порушення інервації. Відповідно, кінцівки надмірно холодніші. І незалежно від того, спекотна погода чи ні, відбувається надмірне потовиділення», – пояснив дитячий хірург Микола Микита.

При такому діагнозі, як у Олександри, кажуть лікарі, можна робити багато процедур. Найчастіше роблять ін'єкції ботоксу. Також є спеціальні дезодоранти з різними добавками, сухі антиперспіранти, які блокують потовиділення. Але це все дає тимчасовий ефект, може використовуватися, коли потовиділення є не настільки сильним.

Команда лікарів, до якої увійшли хірурги Микола Микита і Юлія Хомин, операційна медсестра Любов Горак, анестезіолог Марʼяна Собко, прооперували дівчинку. Зараз Олександра відновлюється після оперативного вручання.