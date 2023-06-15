11-річна Алевтина з Мар’яною Онисик, завідувачкою офтальмологічного відділення лікарні

Офтальмологи львівської дитячої лікарні св. Миколая прооперували 11-річну дівчинку, у якої діагностували рідкісну дермоїдну кісту з волосяними фолікулами у правому оці. Попри те, що кіста встигла врости глибоко в повіку, операція пройшла успішно, повідомили в лікарні.

Дівчинку Алевтина зі Львова. Вона народилася з кістою у правому оці, але батьки дівчинки про це не знали. Кіста тривалий час була непомітною і не завдавала клопотів. Почала рости лише кілька років тому. Спершу око незвично чухалося, а згодом дівчинка помітила в ньому волосинки, що росли зсередини.

Офтальмологиі виявили у правому оці дитини дермоїдну кісту з волосяними фолікулами. Це утворення є вродженим і характеризується розростанням тканин у вигляді закритого мішечка біля поверхні шкіри. Така патологія є досить рідкісною.

Тепер до офтальмологів дівчинка приїжджатиме лише на контрольні огляди

«Дермоїдна кіста розташувалась у Алевтини за нижньою повікою, поширилась на очне яблуко та деформувала очну щілину. Крім того, волосини, що росли з кісти, ставали дедалі товстішими. Аби вищипувати їх з ока, раз на кілька тижнів дівчинка відвідувала спеціалістів. Зрештою, коли жити з кістою стало надто незручно, Алевтина та її батьки наважились на операцію», – кажуть у лікарні.

На момент операції кіста мала розміри 12х6 мм. Аби не залишити на оці дівчинки жодних дефектів, лікарі оперували мікрохірургічними інструментами. Попри те, що кіста встигла врости глибоко в повіку, втручання минуло успішно.

Рана на оці дівчинки швидко загоїлася. Тепер до лікарів дівчинка приїжджатиме лише на огляди.