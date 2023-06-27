Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області закрив справу проти львів’янина Миколи Абдурахманова, який організував підпільний склад фальсифікованого алкоголю. Справу розглядали чотири роки, тоді як термін її давності сплив через три роки.

Як вказано у матеріалах справи, у квітні 2019 року Микола Абдурахманов придбав фальсифікований етиловий спирт, який використовував для незаконного виготовлення алкоголю. 21 квітня правоохоронці провели обшук на підпільному складі, де Микола Абдурахманов зберігав спирт, під час якого виявили 140 бочок зі спиртом на 200 літрів кожна, 15 порожніх пляшок із етикеткою Black Jack, 3000 порожніх пластикових пляшок на 10 літрів кожна та складені картонні коробки.

Експертизи встановила, що у пляшках був майже чистий спирт. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів) ККУ. Досудове слідство у цій справі тривало чотири роки, а термін, впродовж якого можна притягнути до відповідальності порушника, становить три роки, тож адвокати Миколи Абдурахманова просили суд закрити справу.

15 червня суддя Кам’янка-Бузького райсуду Тарас Котормус звільнив Миколу Абдурахманова від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності справи та закрив провадження. Вилучений підроблений спирт суд постановив знищити. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.