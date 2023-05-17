В обох областях, за даними податківців, виготовляють по 150 тонн неврахованого спирту на місяць

Згідно з аналізом та моніторингом діяльності спиртових заводів, які провели податківці, в Україні на 1 травня 2023 року діяло щонайменше сім груп виробників, за якими помічено випуск неврахованого спирту та його подальшу реалізацію. На заході України такі групи, за даними податківців, працюють у Львівській і Рівненській областях. Про це повідомляє видання Mind з посиланням на документи за результатами моніторингу.

Так, ідеться про Львівську групу, до складу якої входять Сторонибабське МПД, Струтинське МПД, Рава-Руський спиртзавод, компанії «Гуральня Бруницьких» та «Вест Вей». Обсяг виробництва неврахованого спирту цієї групи – 150 тонн на місяць.

До складу Рівненської групи входять Зірненський та Холминський спиртзаводи та компанія «Захід Дистилері». Обсяг виробництва неврахованого спирту – також 150 тонн на місяць.

Загалом обсяг виробництва неврахованого спирту в Україні становить 3000 тонн на місяць. Половину тіньового ринку займає Харківська група (компанії «Укрспецспирт», «Караван», «Артемівка»). Ще по 500 тонн на місяць продукують Вінницька і Київська групи, по 100 тонн – Кіровоградська і Житомирська.

Як влада боротиметься із нелегальною підакцизною продукцією?

Заходи для боротьби із ринком нелегального ринку підакцизних товарів обговорили у Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики, що очолює Данило Гетьманцев.

Державна податкова служба проведе перевірки виробників етилового спирту для виявлення фактів виробництва неврахованого спирту, а також перевірки виробників лікеро-горілчаної продукції щодо випуску неврахованих алкогольних напоїв. За результатами аналітичної роботи ДПС має передати відомості до правоохоронних органів.

Бюро економічної безпеки, у свою чергу, вживатиме заходів для виявлення та припинення незаконної діяльності заводів із виробництва спирту та алкогольних напоїв, у тому числі – встановлюватиме причетних до незаконної діяльності, керівників підприємств та афілійованих із такими підприємствами громадян. Також БЕБ перевірятиме незаконну діяльність суб'єктів, які працюють без дозвільних документів, а також суб'єктів, які незаконно зберігають, збувають чи транспортують спирт/ спиртовмісну продукцію.

Національна поліція на додаток до тих обов'язків, які делеговані БЕБ, зі свого боку боротиметься

зі стихійною нелегальною торгівлею алкогольною продукцією, зокрема, на ринках і через роздрібні мережі, а також з реалізацією нелегального алкоголю через інтернет, зокрема у Viber, WhatsApp, Telegram і сайтів.