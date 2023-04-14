Підробляли в основному горілку і коньяк, а також акцизні марки

На Львівщині викрили нелегальне виробництво алкогольних напоїв, які продавали під маркою українських брендів. Підприємство фальсифікувало в основному коньяк і горілку, які продавало в точках збуту Львівьскої області.

«За даними слідства, група осіб організувала на території Львівської області підпільне виробництво лікеро-голірчаних напоїв, а також марок акцизного податку. Спеціалізувались в основному на підробці горілки та коньяку. Продукцію реалізовували з підробленими марками акцизного податку та фальсифікували під видом українських брендів», – повідомили 14 квітня в Львівській обласній прокуратурі.

Як пояснили ZAXID.NET у прокуратурі, алкогольні напої фальсифікували у кількох різних локаціях. Підроблену продукцію продавали на території Львівської області.

Під час обшуків 13 квітня слідчі Бюро економічної безпеки вилучили обладнання для виробництва алкогольної продукції, 350 літрів спирту, підроблені акцизні марки, пляшки лікеро-горілчаних виробів, понад 1,3 млн грн та автомобіль.

фото прокуратури

Слідчі мають накласти арешт на вилучене майно. Досудове розслідування за фактами незаконного виробництва та реалізації підакцизних товарів триває, встановлюються усіх причетні.