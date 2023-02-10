Інспектор вимагав щомісячні хабарі від підприємців

Львівського податківця затримали за вимагання хабарів під підприємців. Підозрюваний – головний державний інспектор одного із відділів контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів об’єднаних державних податкових інспекцій Головного управління ДПС у Львівській області.

Його затримали після отримання чергової частини грошей – 1600 доларів.

«За даними слідства, посадовець щомісяця вимагав та одержував 800 доларів США від місцевого підприємця за безперешкодне здійснення діяльності із продажу алкогольних напоїв та непроведення перевірок податкового законодавства», – повідомили 10 лютого у Львівській обласній прокуратурі.

Посадовця затримали під час передачі 1600 доларів (фото прокуратури)

Правоохоронці зафіксували, що посадовець загалом отримав 3200 доларів хабара. Податківцю повідомили про підозру. Тривають слідчі дії.