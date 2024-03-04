Посадовця затримали під час передачі 1600 доларів

Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок Всеволоду Кульчицькому за хабарництво та шахрайство. Працюючи у податковій, Кульчицький вимагав хабарі від торгівця алкоголем. Суд призначив чоловіку 68 тис. грн штрафу при тому, що він вимагав хабарів на 117 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, Всеволод Кульчицький працював на посаді головного державного інспектора Городоцького відділу контролю за підакцизними товарами управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Львівській області. Протягом листопада 2022 року – лютого 2023 року Кульчицький отримав 3200 доларів (117 тис. грн за курсом НБУ) від торгівця алкоголем за безперешкодну реалізацію алкоголю в складському приміщенні, без проведення перевірок.

Всеволода Кульчицького на початку 2023 року звільнили з посади, але він продовжував вимагати хабарі від підприємця. Податківця затримали 9 лютого 2023 року на заправці у селі Зимна Вода з 1600 доларами хабара. Відомо, що 1500 доларів були імітаційними та лише 100 доларів справжніми, відтак очевидно, що підприємець звернувся до правоохоронців та здав Всеволода Кульчицького.

Щодо Всеволода Кульчицького порушили кримінальні справи за фактом хабарництва та шахрайства. У суді він визнав свою провину. Справу розглянув суддя Володимир Мусієвський, який призначив Кульчицькому 68 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади протягом двох років. Вирок ще можна оскаржити.

За даними руху «Чесно», у 2020 році Всеволод Кульчицький хотів стати депутатом Зимноводівської сільради від УГП, але не пройшов.