Послугою скористалися понад 10 військовозобов’язаних

Директор Скалатської районної лікарні за 5 тис. доларів виготовляв довідки лікарсько-консультативної комісії по догляду за особами з інвалідністю для військовозобов’язаних чоловіків. Його незаконну діяльність викрили поліцейські. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в правоохоронних органах.

До спецоперації поліція Тернопільщини залучила оперативників із міграційної поліції та прикордонного Карпатського загону, адже керівник медзакладу також видавав документи, з якими чоловіки могли легально виїхати за кордон. Про це повідомили в поліції Тернопільщини у п’ятницю, 3 квітня.

Вартість однієї довідки становила 5 тис. доларів. Скористалися такою послугою понад десять військовозобов’язаних. Наразі поліцейські перевіряють, чи до схеми причетні інші посадовці.

Під час обшуків вилучили 26 довідок лікарської комісії, виданих територіальною комунальною лікарнею м. Скалат, печатку медичного закладу та іншу службову документацію.

Директору медичного закладу оголосли підозру за двома статтями КК України – ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Керівнику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними YouControl, директором комунального підприємства «Скалатська комунальна районна лікарня» з 2023 року є Сергій Близнюк.