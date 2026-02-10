Через махінації Кременецька лікарня зайве отримала понад 600 тис. грн

На Тернопільщині правоохоронці викрили схему з лікування неіснуючих пацієнтів. Завідувач одного з відділень Кременецької опорної лікарні та ще шестеро лікарів вносили неправдиві дані про лікування 90 людей. Через це медустанова неправомірно отримала з бюджету понад 600 тис. грн.

Під час розслідування встановили, що завідувач відділення лікарні в єдину медичну інформаційну систему через свій обліковий запис вносив фальшиві дані щодо лікування видуманих людей. Зокрема, обвинувачений вписував діагнози неіснуючих пацієнтів, інформацію про проведені медичні втручання та ургентні стаціонарні випадки, повідомили в поліції Тернопільщини. Ці записи завідувач створював з січня по червень 2025 року.

Лікарі видумували діагнози і навіть лікували ургентні випадки



Також правоохоронці встановили, що завідувач допустив службову недбалість. Він не слідкував за веденням медичної документації підлеглими. Ще шестеро лікарів також вносили неправдиві дані в єдину медичну систему. Загалом у такий спосіб медпрацівники сфальшували інформацію щодо лікування 90 пацієнтів, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 10 лютого. Через це лікарня отримала з державного бюджету понад 640 тис. грн за послуги, яких не надавали.

Наразі сімом медикам повідомили про підозру за ч. 1, 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї). Завідувача відділення лікарні також підозрюють за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Наразі вирішується питання щодо обрання п'ятьом підозрюваним запобіжних заходів. Щодо двох лікарів обвинувальні акти вже скерували до суду.