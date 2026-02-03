Лікарів затримали під час передачі грошей

У Тернополі лікарка-онкологиня та працівниця обласного клінічного онкодиспансеру вимагали гроші від родички пацієнта для оформлення йому групи інвалідності. Документи медики обіцяли за 1,5 тис. доларів. Їх викрили правоохоронці під час передачі грошей.

Родичка пацієнта звернулася до спеціалістки в одній з районних лікарень. Лікарка заявила, що може підготувати усі необхідні документи. За документальний супровід та подальше скерування на експертну комісію у Тернопіль в жінки вимагали 1 тис. доларів, повідомили в поліції Тернопільщини у понеділок, 2 лютого.

«Згодом, за вказівкою лікарки, родичка хворого передала ще 500 доларів працівниці команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) у Тернополі. Остання у присутності жінки зателефонувала районному онкологу й підтвердила, що питання з інвалідністю буде вирішено позитивно», – зазначив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко у дописі в фейсбуці.

За даними прокуратури, правоохоронці провели обшуки в обласному онкодиспансері, де працює одна з вимагачок, та в районній лікарні. Під час обшуків вилучили гроші, мобільні телефони, електронні носії та медичну документацію.



Лікарям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.