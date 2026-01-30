Затриманим оголосили підозру в ухиленні від виконання обов’язків шляхом підроблення документів

Трьом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному звільненні зі служби за підробленими медичними документами на Рівненщині. Вони використали фіктивні довідки про інвалідність своїх дружин, щоб отримати звільнення та компенсації. Про це у пʼятницю, 30 січня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, один із підозрюваних раніше проходив службу в Сарненському районному ТЦК та СП, ще двоє – у військовій частині на Рівненщині. На момент вчинення злочину останні перебували на Донецькому напрямку.

Як встановили правоохоронці, військовослужбовці придбали фіктивні довідки про встановлення їхнім дружинам ІІ групи інвалідності. Документи нібито були видані Рівненською обласною МСЕК і стали підставою для звільнення зі служби як «єдиних доглядальників», а також для отримання передбачених компенсацій.

Під час перевірок з’ясувалося, що жоден медичний заклад не встановлював жінкам відповідних діагнозів.

«Спосіб життя жінок не відповідав задекларованим станам здоров’я. За оперативною інформацією, фіктивні документи виготовляли у столиці», – повідомляють у ДБР.

Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили документи, електронні носії, техніку та листування з доказами злочину.

Усім трьом чоловікам оголосили про підозру в ухиленні військовослужбовця від виконання обов’язків військової служби шляхом підроблення документів (ч. 4 ст. 409 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо повернення підозрюваних на службу.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють посередників та медичних працівників, причетних до виготовлення підроблених документів.