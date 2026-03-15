Традиційно за день до оголошення переможців премії «Оскар» стали відомі ті, кого назвали найгіршими у минулому році. Антипремія «Золота малина» офіційно оголосила своїх лауреатів. Найгіршим фільмом став «Війна світів». Ще одна екранізація роману Герберта Веллса зібрала п'ять «нагород» та стала рекордсменом антипремії. Вона перемогла в категоріях «Найгірший фільм», «Найгірший актор», «Найгірший режисер», «Найгірший сценарій» і «Найгірший приквел, сиквел, ремейк або плагіат».

Найгіршою актрисою стала Ребел Вілсон за її гру у комедійному бойовику «Шпигунка на весіллі». За роль другого плану «Золоту малину» здобули «всі сім штучних гномів» з диснеївського фільму «Білосніжка», який став одним із найбільших провалів студії.

Цікаво, що номінована на «Оскар» Кейт Гадсон отримала нагороду в номінації «Спокута» за фільм «Пісня любові». Цією премією нагороджують ті, хто, на думку організаторів премії, виправипоганими роботами, але виправилися.

Нагадаємо, антипремія заснована у 1980 році. Номінантів визначає однойменний фонд, до складу якого входять близько 700 осіб з майже усіх американських штатів і близько 20 країн. Анонімне голосування відбувається поштою.

На антипремію висувають фільми, що вийшли на екрани США і Канади впродовж року. Статуетка, якою нагороджують переможців, виготовлена у формі пластикової моделі ягоди та покрита фарбою золотавого кольору. Її вартість – менше 5 доларів

Список переможців 46-ї церемонії «Золота малина»