Білосніжка та сім штучних гномів опинились серед найгірших акторів

Антипремія «Золота малина» традиційно напередодні оголошення номінантів на «Оскар» назвала претендентів на звання найгіршого фільму року. Вручення «нагород» також відбудеться напередодні вручення «Оскара» 14 березня.

Найбільше номінацій отримала діснеївська «Білосніжка», яка стала одним із найбільших провалів студії. Тож вона має шість номінацій. Таку саму кількість «здобув» і фільм «Війна світів». Серед акторів є й ті, хто зовсім недавно отримав «Оскар», що загалом для «Золотої малини» не є чимось винятковим. Було, наприклад, навіть таке, що Хоакін Фенікс за першого «Джокера» отримав «Оскар», а за другого – «Золоту малину».

Нагадаємо, антипремія заснована у 1980 році. Номінантів визначає однойменний фонд, до складу якого входять близько 700 осіб з майже усіх американських штатів і близько 20 країн. Анонімне голосування відбувається поштою.

На антипремію висувають фільми, що вийшли на екрани США і Канади впродовж року. Статуетка, якою нагороджують переможців, виготовлена у формі пластикової моделі ягоди та покрита фарбою золотавого кольору. Її вартість – менше 5 доларів. Докладно про номінантів– на сайті премії.

Номінанти на «Золоту малину-2026»

Найгірший фільм

«Електричний штат»

«Останнє завтра»

«Білосніжка»

«Зоряний шлях: Секція 31»

«Війна світів»

Найгірший режисер

Річ Лі («Війна світів»)

Олатунде Осунсанмі («Зоряний шлях: Секція 31»)

Брати Руссо («Електричний штат»)

Трей Едвард Шульц («Останнє завтра»)

Марк Вебб («Білосніжка»)

Найгірший актор

Дейв Батиста («У взагублених землях»)

Айс К'юб («Війна світів»)

Скотт Іствуд («Аларум»)

Джаред Лето («Трон: Арес»)

The Weeknd («Останнє завтра»)

Найгірша акторка

Аріана Дебоз («Любов зла»)

Мілла Йовович («У взагублених землях»)

Наталі Портман («Джерело вічної молодості»)

Ребел Вілсон («Шпигунка на весіллі»)

Мішель Йо («Зоряний шлях: Секція 31»)

Найгірший актор другого плану

Семеро штучних гномів («Білосніжка»)

Ніколас Кейдж («Стрільці»)

Стівен Дорфф («Шпигунка на весіллі»)

Грег Кіннер («Поза мережею»)

Сильвестр Сталлоне («Аларум»)

Найгірша акторка другого плану

Анна Кламські («Шпигунка на весіллі»)

Ема Горват («Незнайомці. Частина друга»)

Скарлетт Роуз Сталлоне («Стрільці»)

Кейсі Рол («Зоряний шлях: Секція 31»)

Ізіс Вальверде («Аларум)

Найгірший приквел, ремейк або сиквел фільму

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»

«П'ять ночей з Фредді 2»

«Смурфики в кіно»

«Білосніжка»

«Війна світів»

Найгірший сценарій