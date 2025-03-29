Рейтинг фільму впав до критичних 1,6

Римейк мультфільму «Білосніжки» від Disney має одну найнижчих оцінок в історії сайту IMDb. Після початкових 2,3 з 10 рейтинг впав до 1,6 на основі оцінок 197 тисяч користувачів.

Зазначимо, що раніше IMDb навіть тимчасово приховував рейтинг римейку «Білосніжки» , однак це не покращило загальну ситуацію. Касові збори фільму також значно нижчі за інші фільми Disney. Загалом фільм заробив 87 млн доларів у світі, але за домашній дебют вдалось зібрати лише 43 млн доларів, причому бюджет виробництва становив 270 млн доларів.

Додамо, що стрічка стала однією з найочікуваніших премʼєр 2025 року. Режисером римейку став Марк Вебб, головні ролі виконали Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Ендрю Бернап, Ансу Кабіа та інші. Кіноадаптація за сюжетом нагадує оригінальний мультфільм, але має нові сенси.

Ще до виходу в прокат фільм «Білосніжка» обріс скандалами, зокрема через вибір головної акторки Рейчел Зеглер та її неоднозначні висловлювання. Після премʼєри рейтинг фільму на IMDb майже одразу опустився до критичного рівня, а зараз він становить 1,6 із 10 можливих.