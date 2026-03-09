Нещодавно історичний готель «Жорж» у Львові знову опинився в центрі у скандалу. Міська рада оштрафувала власників через занедбаний стан фасадів пам’ятки архітектури, а один із місцевих телеграм-каналів звернув увагу, що сам готель майже 20 років тому приватизували з порушеннями.

ZAXID.NET спробував розібратися, як родина відомого львівського бізнесмена Ігоря Кривецького стала власницею історичної пам’ятки в центрі Львова і чому занедбала її.

***

Трохи історії

До сучасного готелю «Жорж» на пл. Міцкевича, 1 був інший готель, який збудували у 1793 році за проєктом невідомого архітектора. У 1811 році на цьому місці звели іншу, триповерхову будівлю готелю De Russie. Через кілька років готель перейшов у власність Ґеорґа Гофмана, на честь якого з середини XIX ст. готель почали називати «Жоржем». Після низки реконструкцій і перебудов у 1899 році власники готелю вирішили розібрати будівлю і збудувати нову. Власне вона збереглася і до нині.

Проєкт розробили на замовлення останньої власниці готелю Марії Гофман. Авторами проєкту стали Іван Левинський та Юліан Цибульський. Будівництво тривало впродовж 1899-1900 років, а відкриття відбулось у 1901 році. Пізніше до будівлі добудували третій та четвертий поверхи, а в 1932 році – надбудували п’ятий поверх. Останню реконструкцію провели аж у 1990-ті роки.

За радянських часів тут діяв готель мережевий «Інтурист», а з 1980 року будівля «Жоржа» є пам’яткою архітектури місцевого значення. В часи незалежності готелю повернули історичну назву «Жорж» і передали в державну власність. За даними «Центру міської історії», радянський період був чи не найважчим в історії готелю, адже номери були занедбані і потребували реставрації. Та, попри це, кав’ярня на першому поверсі була однією з найпопулярніших серед міської еліти.

Приватизація через суд

Із 1994 року будівлю площею понад 6,6 тис. м² на пл. Міцкевича, 1 під готель орендувало ТзОВ «Жорж», власниками якого тоді були члени трудового колективу готелю. У 1998 році компанія звернулася до Регіонального відділення Фонду державного майна у Львівській області із проханням внести це майно до переліку об’єктів, що підпадають під приватизацію. Як повідомили ZAXID.NET у відповідь на запит у Фонді держмайна, тоді держава дозволила приватизувати готель, втім через скрутне фінансове становище упродовж 1999-2004 років компанія так і не викупила готель.

Із роками кількість засновників ТзОВ «Жорж» зменшилась до трьох і станом на 2007 рік компанія належала Олені Грущак, Юрію Демчині та Юрію Глібовицькому. Того року ТзОВ «Жорж» знову звернулося до ФДМУ з проханням продати п’ятиповерховий готель за інвентарною вартістю майна – 16,6 млн грн разом із ПДВ. Однак Фонд держмайна відмовився продавати готель орендарям, оскільки у 2005 році Верховна Рада ухвалила ЗУ «Про заборону приватизації об’єктів культурної спадщини». Закон забороняв продавати пам’ятки без затвердження урядом переліку майна, яке не підпадає приватизації. На той час була лише ухвала Львівської міської ради, за якою мерія не внесла готель до переліку пам’яток архітектури, які не підлягають приватизації.

Через відмову в приватизації ТзОВ «Жорж» звернулося в Господарський суд, який у 2007 році таки зобов’язав ФДМУ продати готель орендарям. У суді представник управління охорони історичного середовища ЛМР підтвердив, що будівля готелю відсутня у списку пам’яток архітектури, які не підлягають приватизації, переданому управлінням на розгляд та затвердження Верховній Раді. Фактично єдиним документом, який підтверджував, що готель на пл. Міцкевича, 1 є пам’яткою архітектури, було рішення Львівського облвиконкому за 1980 рік. Тому суд визнав незаконною відмову у приватизації будівлі та зобов’язав продати її «Жоржу» за 16,6 млн грн.

Як вказано в договорі купівлі-продажу, який є в розпорядженні ZAXID.NET, менш ніж за місяць після рішення суду, 18 жовтня 2007 року, Фонд держмайна продав будівлю готельного комплексу на пл. Міцкевича, 1. Прокуратура намагалась оскаржити рішення суду, однак пропустила терміни оскарження, а у 2012 році Верховний Суд остаточно відмовив у відкритті апеляційного провадження. Сам договір не містить застережень щодо погодження органу охорони культурної спадщини на продаж будівлі готелю.

Прикметно, що фактично за одним рішенням суду, попри мораторій, пам’ятку архітектури в центрі Львова продали за 500 доларів за квадратний метр. Сайт IPress тоді писав, що ринкова вартість нерухомості на просп. Свободи в ті роки становила щонайменше 10-15 тис. доларів за квадратний метр.

У 2013 році обласна СБУ взялась перевірити законність приватизації державного майна та почала кримінальне провадження за статтею про незаконну розтрату державного майна (ч. 5 ст. 191 ККУ). У межах провадження в ФДМУ провели низку обшуків, утім за межі досудового розслідування ця справа так і не вийшла.

Недолюблена дитина

Після приватизації серед співвласників ТзОВ «Жорж» була родина відомих львівських готельєрів Машталерів. У 2013 році готель продали Ользі Філатовій-Кривецькій – дружині львівського бізнесмена й на той час народного депутата від ВО «Свобода» Ігоря Кривецького.

Уже за рік виник скандал із парковкою навпроти готелю – нові власники вирішили фактично приватизувати частину тротуару під стоянку. Згодом готель таки оформив договір оренди гостьових парковок, втім його термін закінчився у 2025 році й наразі не продовжений.

Варто зауважити, що крім парковки, нові власники не особливо вкладалися в розвиток готелю. Фасади будівлі перебувають у аварійному стані – ліпнина осипається, балкони обтягнули захисною сіткою, а сама будівля потребує негайної реставрації. Торік перехожі писали звернення в міську раду із проханням звернути увагу на критичний стан пам’ятки в центрі Львова.

Керівник ТОВ «Готельний комплекс Жорж» Костянтин Корнєєв у коментарі ZAXID.NET повідомив, що зараз не на часі проводити будь-які роботи, однак, коли може бути на часі, він не уточнив.

«Ми намагаємось підтримувати будівлю в неаварійному стані. На перспективу плануємо якусь реконструкцію, дії зі збереження та відновлення пам’ятки. Є якісь елементи для убезпечення наперед (йдеться про сітки на балконах – ред.)», – сказав тоді Костянтин Корнєєв.

Заступник директора Офісу охорони культурної спадщини ЛМР Святослав Кіндратів розповів ZAXID.NET, що мешканці неодноразово звертатися до міської ради за фактом незадовільного стану фасаду пам’ятки архітектури. У 2025 році Офіс охорони культурної спадщини спершу звернувся до власників готелю із вимогою привести пам’ятку до належного вигляду, а через ігнорування вимог – оштрафував ТзОВ «Готельний комплекс “Жорж”» на 170 тис. грн. Компанія намагалася оскаржити штраф у суді, втім безуспішно. Власники готелю просили суд призупинити дію розпорядження Офісу охорони культурної спадщини щодо обов’язкової реставрації фасадів та постанови про штраф, оскільки реалізувати цю вимогу в зазначені терміни фактично нереально. Крім цього, власники готелю стверджували, що сплата штрафу фактично паралізує роботу підприємства.

Судячи з відкритих джерел, заробітки від «Жоржа» справді невеликі. За 2025 рік чистий дохід становив 28 млн грн, тоді як витрати перевищили 29 млн грн. За 2024 рік ситуація була аналогічною. При цьому, готель має три зірки і позиціонує себе як відносно недорогий як для центру Львова. До прикладу, двомісний стандарт коштує 2500 грн за добу, а найдорожчий варіант люкс – 4500 грн за добу.

За даними ZAXID.NET, Офіс охорони культурної спадщини має в суді одразу кілька справ, пов’язаних із «Жоржем». Власники готелю все ще хочуть скасувати розпорядження про реставрацію фасадів, а міська рада намагається зобов’язати виконати умови охоронного договору привести фасад до належного стану.

Крім цього, за підсумками моніторингу сплати податків, який регулярно проводить департамент економічного розвитку ЛМР, у 2025 році готель «Жорж» декларував середню зарплату на рівні 11,7 тис. грн. При цьому, на профільному сайті Work.ua можна знайти оголошення вакансій у готелі із зарплатами в 25 тис. грн. Це може свідчити лише про часткову легалізацію доходів готелю, адже якщо бізнес роками працює в мінус, як стверджує офіційна статистика прибутків ТзОВ «Жорж», тоді чому він продовжує працювати?

Ще більше питань виникає, якщо заглибитись у інші активи власників готелю. Родині Кривецьких належить мережа елітних відпочинкових комплексів Edem Resort. Перший готель зі скандалами розбудували в селі Стрілки біля Львова, а у 2025 році Ігор Кривецький відкрив 5-зірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі. А нещодавно він купив частину відомого ресторану «Дача» в Одесі.

Крім нерухомості, Кривецький неофіційно контролює львівський канал НТА, який особливо активним був у період місцевих виборів, та за останній рік почав активно фігурувати у медіапросторі. Тобто, інші родинні активи Кривецьких доволі успішні і продовжують розвиватися навіть поза межами Львівської області.

До слова, в лютому СБУ почала перевірку Ігоря Кривецького через його суперечливі висловлювання у інтервʼю журналістці Яніні Соколовій, що стосувалися його критики вклади і рішень, пов’язаних із захистом країни у війні з Росією.