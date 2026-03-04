Операція була успішна, дівчина у майбутньому може бути мамою

17-річна Вікторія з Львівщини звернулася до гінекологів Університетської лікарні ЛНМУ (кампус Івана Огієнка) зі скаргами на біль у попереку. Під час обстеження лікарі виявили кісту великих розмірів. Розміри яєчника, ураженого кістою, майже в 300 разів перевищували фізіологічну норму, а за об’ємом це відповідало трилітровій банці.

Дівчину терміново треба було оперувати. Операція була складною. Перед хірургами-гінекологами стояло завдання не лише видалити кісту, а зберегти пацієнтці яєчник і репродуктивну функцію, повідомили у лікарні.

«Під час хірургічного втручання з кісти було евакуйовано близько 3 л муцинозної рідини. Нам вдалося відділити капсулу кісти від здорової тканини і сформувати яєчник. Післяопераційний період у пацієнтки минув без ускладнень», – каже завідувач гінекологічного відділення Тарас Мартин.

Вікторія радіє, що операція пройшла вдало і в майбутньому вона зможе стати мамою.

Лікарі радять дівчатам відразу звертатися до гінеколога, якщо виникають ті чи інші проблеми, бо вчасно виявлена і усунута проблема дозволяє зберегти репродуктивні можливості і здоров’я загалом.