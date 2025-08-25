Міська рада зобовʼязала готель «Жорж» відреставрувати фасади

Львівський окружний адміністративний суд відмовив ТОВ «Готельний комплекс “Жорж”» у забезпеченні позову, що стосувався оскарження розпорядження Офісу охорони культурної спадщини про обовʼязкову реставрацію фасадів будівлі та накладення 170 тис. грн штрафу. Будівля готелю перебуває у приватній власності дружини львівського бізнесмена Ігоря Кривецького.

У червні 2025 року на Гарячу лінію Львова надійшло звернення від львівʼянина Назара Дулиша про критичний стан фасаду готелю «Жорж»: ліпнина осипається, балкони обтягнули захисною сіткою, а сама будівля потребує негайної реставрації. Тоді Офіс охорони культурної спадщини звернувся до власників готелю із вимогою висунув вимогу надати пам’ятці культурної спадщини належного вигляду.

Через ігнорування вимог у серпні Львівська міська рада оштрафувала власників готелю ТзОВ «Готельний комплекс “Жорж”» на 170 тис. Однак компанія звернулась в Львівський окружний адмінсуд, аби скасувати це рішення. В межах забезпечення позову компанія просила суд призупинити дію розпорядження Офісу охорони культурної спадщини щодо обов’язкової реставрації фасадів та постанови про штраф.

У своїх аргументах представники готелю заявляли, що вимога провести відновлення фасадів у визначені строки є фактично нереальною до виконання, а сплата штрафу може заблокувати діяльність готелю та унеможливити догляд за пам’яткою. Проте суд визнав ці доводи необґрунтованими, зазначивши, що зупинка розпорядження дозволила б уникати виконання робіт, що суперечить інтересам громади. Крім цього, готель не надав доказів, що сплата штрафу паралізує його роботу.

Тож суд відмовив ТзОВ «Готельний комплекс “Жорж”» забезпечення позову, однак продовжить розглядати справу по суті. Таким чином готель має сплатити штраф і розпочати реставрацію.

Додамо, що першу будівлю готелю на п. Міцкевича, 1 побудували ще у 1793 році за проєктом невідомого архітектора. У 1811 році на його місці звели новий триповерховий готель De Russie, а у 1816 році готель перейшов у власність до купця Ґеорґа (Жоржа) Гофмана, після чого він отримав сучасну назву. У 1901 році на цьому місці відкрили абсолютно новий готель, збудований за проєктом віденської архітектурної спілки Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера. Проєкт адаптували львівські архітектори Іван Левинський та Юліан Цибульський.

Із 1940 року готель «Жорж» входив до мережі «Інтурист». Зараз же готель є одним із найстаріших із середньою ціновою категорією – одна ніч у номері стандарт коштує від 2500 грн. Із 2013 року готель належить ТОВ «Готельний комплекс Жорж», бенефіціаркою якого є Ольга Філатова-Кривецька, дружина відомого львівського бізнесмена та політика Ігоря Кривецького. До цього він належав родині відомих львівських готельєрів Машталерів.

Відтоді нові власники не проводили зовнішніх ремонтів, окрім як відремонтували тротуар під час облаштування паркінгу перед готелем.

За даними аналітичної системи YouControl, за 2024 рік ТзОВ «Готельний комплекс “Жорж”» отримав лише 734,3 тис. грн чистого прибутку, хоча отримав загалом 24,7 млн грн.