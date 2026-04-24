У Львові визначили нове місце для поховань захисників та захисниць України, які загинули внаслідок російсько-української війни. За відповідне рішення проголосували на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 24 квітня.

Як повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко, нове місце для поховань військових облаштують за межами села Лисиничі, біля Львова. Ділянка відповідає затвердженим містобудівним документам і є придатною для облаштування місця поховань.

«На жаль, війна продовжується, місця на полях почесних поховань Личаківського цвинтаря поступово вичерпуються, і перед нами стоїть дуже важливе завдання підготувати місце для поховання наших військовослужбовців. Цим рішенням ми передбачаємо викуп декількох земельних ділянок, які є у приватній власності», – розповів Євген Бойко.

Проєктом передбачено облаштування під’їзду, належного освітлення, паркозони та забезпечення необхідних умов для проведення поховань.

Нагадаємо, у листопаді керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко повідомив, що на Полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі залишилось лише 20 місць.