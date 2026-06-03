Звернення підписали шість відомих польських політиків та діячів культури

Польські громадські діячі виступили з відкритим листом до місцевих політиків на тлі суперечки навколо рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ім’я Героїв УПА. Це рішення викликало різку реакцію частини польського політикуму. Зокрема, президент Кароль Навроцький розцінив його як образу для Польщі. У відповідь на цю хвилю критики польські діячі закликали співвітчизників не дозволяти історичним суперечкам руйнувати польсько-українську єдність у час, коли Україна веде виснажливу оборонну війну. Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita у середу, 3 червня.

Звернення підписали шість відомих польських політиків та діячів культури, серед яких Збігнєв Буяк, Владислав Фрасинюк, Павел Каспшак, Цезарій Лазаревич, Пйотр Нємчик, Анджей Северин, Кшиштоф Скіба.

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«Військові Самостійного центру спеціальних операцій “Північ” Сил оборони України щодня проливають кров і гинуть героїчною смертю на українсько-російському фронті. Вони надалі будуть гинути в цій боротьбі. Це не залежить від того, що скаже польська влада про присвоєне їм ім’я “Героїв УПА” і як це вплине на ставлення поляків до українців, яке вимірюється соціологічними опитуваннями», – йдеться у зверненні.

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«Так само президент Володимир Зеленський залишатиметься непохитним лідером України, що веде героїчну та криваву оборонну війну, результат якої визначить майбутнє нашого континенту, а не лише майбутнє України. Ці факти не зміняться тим, чи збереже він польський Орден Білого Орла, ні тим, чи буде позбавлений його як покарання за образу почуттів і пам’яті поляків. Їх не змінить жодна промова, виголошена у Варшаві, жодна стаття, написана для польської преси, і жодне опитування напередодні польських виборів», – зазначають автори.

У зверненні автори закликають обидві сторони чесно дивитися на спільну історію. Польсько-українські відносини обтяжені взаємними кривдами – глибокими й досі не переосмисленими. Ані поляки, ані українці не застраховані від міфологізації власного минулого: кожен народ схильний вшановувати своїх героїв, замовчуючи скоєне ними зло.

«Українці та поляки мають багатовікову історію взаємних кривд. Величезних і досі невирішених. Невирішених і неможливих для виправлення. Ми не воскресимо вбитих, ми не маємо наміру переглядати кордони, а спалені церкви не повстануть з попелу. Обидві наші нації охоче мітологізують власну історію, шануючи своїх героїв, забуваючи або придушуючи зло, яке вони скоїли. Нас не дивує українська пам'ять про «героїв УПА» та забуття злочинів, які вони скоїли проти наших предків. Поляки охоче забувають власні злочини, зокрема й ті, що скоєні проти українців», – наголошують автори.

«Нам соромно дивитися на публічні заяви польських політиків, які нарікають на “фатальну помилку Зеленського” та повчають українців “справжньої історії”, кричать про наругу над польською пам’яттю й підігрівають антиукраїнські фобії, що прокинулися з летаргічного сну. Ми намагаємося не обирати з власної історії лише славні сторінки. Пам’ятаймо також про темні й робімо з них висновки, особливо актуальні сьогодні, коли в нашій батьківщині посилюється примітивний націоналізм», – йдеться у зверненні.

Автори звернення не приховують свого обурення щодо ситуації, яка склалася у Польщі із безкарними маршами відвертих націоналістів, натомість політики, які мовчать про це, голосно засуджують українців, що гинуть на фронті. На їхню думку, це прояв лицемірства.

«Ми з соромом дивимося на повні псевдопатріотичних фраз вуста шанувальників польських фашистських націоналістів, які прославляють злочини "проклятих солдатів". На марші відвертих фашистів найгіршого штибу, що відбуваються в Польщі без перешкод і без слів засудження з боку тих самих польських лідерів, які сьогодні не шкодують засудження українців, що гинуть на фронті жорстокої війни», – наголошують польські громадські діячі.

Щоб підкреслити небезпеку такої позиції, вони звертаються до історії і цитують Симона Петлюру, який понад сто років тому застерігав: історичні суперечки між Польщею та Україною не можуть бути аргументом для політика, який мислить реально. Проте Польща тоді обрала інакше – уклала Ризький мир із більшовицькою Росією, фактично кинувши Україну напризволяще. Автори натякають: ця помилка не має повторитися.

«”Мені дуже шкода, панове, так не мало бути”, – сказав тоді Юзеф Пілсудський, вже знаючи, що тодішня польська влада вирішила покинути українців, які боролися. Якщо сьогодні ми сподіваємося не повторювати цих гірких слів, то не тому, що в Польщі ніхто не хоче віддати Україну на поталу загарбникам, а радше тому, що цього разу Україна переможе», – пишуть автори звернення.

Відтак польські громадські діячі закликали політиків до розсудливості та історичної пам’яті.

«Закликаємо політиків усіх політичних таборів до розсудливості. І до історичної пам’яті. Бо завжди варто пам’ятати, де є пристойність, де є державний інтерес, а де – мудрість і майбутнє, не затьмарене привидами сфальсифікованої історії», – підсумовують автори.

Звернення підписали Збігнєв Буяк [Zbigniew Bujak] – один із найважливіших діячів антикомуністичної опозиції в Польщі. Під час воєнного стану керував підпільною діяльністю профспілки «Солідарність», довго переховувався від влади. Після 1989 року був депутатом Сейму. Владислав Фрасинюк [Władysław Frasyniuk] – легендарний діяч «Солідарності», один із керівників підпільного руху після запровадження воєнного стану. Павел Каспшак [Paweł Kasprzak] – опозиційний активіст, співзасновник руху Obywatele RP («Громадяни РП»), який організовував протести на захист демократії та незалежності судів. У молодості також був учасником антикомуністичного підпілля. Цезарій Лазаревич [Cezary Łazarewicz] – один із найвідоміших польських журналістів-розслідувачів та авторів репортажної літератури. Лауреат престижної літературної премії Nike за книгу про справу Гжегожа Пшемика. Пйотр Нємчик [Piotr Niemczyk] – колишній заступник директора Управління охорони держави, першої польської спецслужби після падіння комунізму. Відомий експерт із питань безпеки, розвідки та російського впливу. Анджей Северин [Andrzej Seweryn] – один із найвизначніших польських театральних і кіноакторів. Працював у Франції, був актором знаменитої трупи Comédie-Française. Кшиштоф Скіба [Krzysztof Skiba] – рок-музикант, фронтмен гурту Big Cyc, сатирик і публіцист.

Як інформував, ZAXID.NET Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього низка польських політиків, зокрема президент Кароль Навроцький, різко розкритикували це рішення, розцінивши це як образу для Польщі.

28 травня експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через це зняв український значок, назвавши бійців УПА «бандитами», а надання підрозділу назви на їхню честь образою для себе та поляків, які загинули у конфліктах минулого. А у польському місті Люблін з будівлі міської ради зняли прапор України.