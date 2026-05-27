Президент надав підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА
27 травня ССО відзначають 10-ту річницю з дня створення
Президент Володимир Зеленський надав почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це йдеться в указі президента №440/2026, оприлюдненому 26 травня.
«З метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, постановляю:
Присвоїти Окремому центру спеціальних операцій “Північ” Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування “імені Героїв УПА” та надалі іменувати його – Окремий центр спеціальних операцій “Північ” імені Героїв УПА Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – ідеться в документі.
У День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначають 27 травня, президент Володимир Зеленський відвідав один із пунктів управління ССО, де зустрівся з військовими та нагородив бійців державними нагородами. Глава держави також вручив бойовий прапор 144-му окремому центру спеціальних операцій ССО.
Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил Збройних сил України, до якого входять підрозділи спецпризначенців, Рух опору та підрозділи психологічних операцій. Підрозділи ССО першими заходять у тил до ворога суходолом, морем та з повітря, готуючи основу для операцій зі звільнення українських територій.
Спецпризначенці брали участь у Битві за Київ, обороні Чернігівської та Сумської областей, у звільненні острова Зміїний у Чорному морі, блискавичному контрнаступі на Харківщині, у визволенні Херсона, битві за Бахмут, обороні Авдіївки, Часового Яру та Вовчанська, в операції в Курській області РФ та інше.
Командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України є бригадний генерал Олександр Трепак.
27 травня Сили спеціальних операцій ЗСУ відзначають 10-ту річницю з дня створення.