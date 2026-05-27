Сили спеціальних операцій пройшли всі битви цієї війни, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський надав почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це йдеться в указі президента №440/2026, оприлюдненому 26 травня.

«З метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, постановляю:

Присвоїти Окремому центру спеціальних операцій “Північ” Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування “імені Героїв УПА” та надалі іменувати його – Окремий центр спеціальних операцій “Північ” імені Героїв УПА Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – ідеться в документі.

У День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначають 27 травня, президент Володимир Зеленський відвідав один із пунктів управління ССО, де зустрівся з військовими та нагородив бійців державними нагородами. Глава держави також вручив бойовий прапор 144-му окремому центру спеціальних операцій ССО.

Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил Збройних сил України, до якого входять підрозділи спецпризначенців, Рух опору та підрозділи психологічних операцій. Підрозділи ССО першими заходять у тил до ворога суходолом, морем та з повітря, готуючи основу для операцій зі звільнення українських територій.

Спецпризначенці брали участь у Битві за Київ, обороні Чернігівської та Сумської областей, у звільненні острова Зміїний у Чорному морі, блискавичному контрнаступі на Харківщині, у визволенні Херсона, битві за Бахмут, обороні Авдіївки, Часового Яру та Вовчанська, в операції в Курській області РФ та інше.

Командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України є бригадний генерал Олександр Трепак.