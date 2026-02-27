У Криму ССО ліквідували російського підполковника

Бійці Сил спеціальних операцій під час атаки на обʼєкти російської протиповітряної оборони у Криму ліквідували підполковника, який командував дивізіоном ЗРК С-400. Про це повідомив OSINT-проєкт Russian Officers killed in Ukraine, а також медіа Інгушетії «Фортанга ORG», звідки той родом.

Атака на російські обʼєкти у Криму сталась в ніч на середу, 25 лютого. Бійці підрозділу Middle strike Сил спеціальних операцій ударними дронами атакували обʼєкти російської ППО у Криму, знищивши пускову установку С-400 «Тріумф», радіолокаційну станцію 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400. Крім того, українські військові знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Наступного дня, 26 лютого, стало відомо, що разом з обʼєктами російської ППО українські військові ліквідували підполковника Хасана Тумгоєва, який був командиром дивізіону ЗРК С-400.

За даними ЗМІ, Хасан Тумогаєв народився у місті Сунжа в Республіці Інгушетія (Російська Федерація). Він здобув освіту у Ярославському вищому військовому училищі протиповітряної оборони. Відомо, що до війни проти України Тумогаєв брав участь у бойових діях в Сирії, за що був відзначений трьома російськими державними нагородами, серед яких орден Мужності.

«Фортанга ORG» зазначає, що на війні проти України загинули щонайменше 186 уродженців Інгушетії.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського підполковника Ігоря Пєтрова. Він помер у лікарні від отриманих на Курщині травм внаслідок удару дроном Vampire (також відомий під назвою «Баба Яга»).