Операція OpenAI отримала назву «Fish Food»

Компанія OpenAI повідомила у звіті за лютий про блокування низки акаунтів у ChatGPT, пов’язаних із російською пропагандистською мережею «Рибарь». Операція з протидії отримала назву «Fish Food».

Згідно з оприлюдненим звітом, ці акаунти використовувалися для створення та перекладу контенту, який згодом публікувався в соціальних мережах під брендом «Рибарь». Вони діяли як своєрідна контент-ферма, забезпечуючи матеріалами ширшу мережу сторінок у соцмережах, формально не пов’язаних з основною структурою.

Користувачі спілкувалися російською мовою, однак створювали матеріали англійською, іспанською та іншими мовами. У публікаціях прославлялася Росія та її союзники, зокрема Білорусь, а також поширювалася критика України та західних держав. Окремо у звіті згадується використання інструменту Sora для підготовки відео та розробки сценаріїв інформаційно-психологічних спецоперацій.

За даними компанії, один із заблокованих акаунтів працював над створенням ІПСО з метою втручання у політичні процеси та вибори в африканських країнах. Йдеться про діяльність у Демократичній Республіці Конго, Камеруну, Бурунді та Мадагаскару. У межах цієї кампанії планувалося формування мережі агентів впливу, організація масових заходів та акцій протесту. Загальний бюджет операції в Африці оцінювався у 600 тис. доларів.

Два роки тому влада США оголосила винагороду до 10 млн доларів за інформацію про діяльність мережі «Рибарь».

Оголошення про розшук учасників проєкту «Рыбарь»

Нагадаємо, у листопаді повідомляли, що у мережі У ТікТок почали масово з’являтися відео нібито з вуличними опитуваннями українців про війну, мобілізацію та можливі перемовини з Росією. Виявилося, що ці ролики повністю згенеровані штучним інтелектом.