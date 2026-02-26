На суді поліцейський заперечує підозру та каже, що злочин не вчиняв

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід працівнику львівської поліції, який пообіцяв знайомому роботу у поліції для бронювання та уникнення мобілізації. За свої послуги поліцейський вимагав 6 тис. доларів. На цю ухвалу першим звернув увагу «Судовий репортер».

За матеріалами справи, у листопаді 2025 року інспектор сектору кадрового забезпечення Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області нібито запропонував знайомому працевлаштуватись в один із підрозділів поліції у Львівській області та уникнути мобілізації. За свої послуги поліцейський вимагав 6 тис. доларів, залежно від наявності або відсутності проблем із військово-обліковими документами.

Під час слідства стало відомо, що у січні обвинувачений отримав 5 тис. доларів. За це він влаштував зустріч із працівником відділу кадрового забезпечення УПО у Львівській області. Так, 20 січня чоловік звернувся до адміністративної будівлі поліції охорони з необхідними документами для працевлаштування та бронювання. На вході його зупинили правоохоронці для перевірки військово-облікових документів та виявили, що чоловік перебуває у розшуку.

Чоловіка відвезли для проходження ВЛК та видали повістку. Після спілкування з військовослужбовцями ТЦК чоловіку все ж таки вдалося отримати витяг із наказу від 22.01.2026 про призначення на посаду охоронника 1 розряду взводу №2 роти «Титан» УПО у Львівській області. Через кілька днів йому вдалося сформувати у додатку «Резерв+» витяг з інформацією про бронювання. Після цього поліцейський вимагав у знайомого доплатити ще 3 тис. доларів через проблеми, які виникли при бронюванні. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей.

На суді обвинувачений заперечував підозру та не визнав вину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави 342 тис. грн.

За версією слідства, підозрюваний діяв за попередньою змовою з невстановленими поки службовими особами Нацполіції, яким довів свій намір одержувати неправомірну вигоду від громадян призовного віку за працевлаштування та бронювання їх від мобілізації.