Клієнт мав передати гроші у Львові на парковці ТЦ «Арсен»

Шевченківський районний суд Львова визнав винними двох військовослужбовців, які за 4 тис. доларів намагалися розв'язувати питання з посадовцями РТЦК щодо зняття з розшуку військовозобов’язаного чоловіка. За скоєне їм призначили по 165 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, корупційну схему організували уродженці м. Вінниці, підполковник та майор однієї з бригад. За 4 тис. доларів вони пообіцяли військовозобов'язаному розв’язати питання щодо зняття його з розшуку в РТЦК та СП. Також за цю суму вони мали вплинути на медиків військово-лікарської комісії. Після проходження ВЛК їхній клієнт мав би проходити військову службу в тилових підрозділах.

Так, один із учасників схеми домовився із клієнтом зустрітися 13 серпня 2025 року на території стоянки торгового центру «Арсен» у Львові на проспекті В’ячеслава Чорновола, 93. Передача грошей відбулася в авто Nissan. У авто посередник розповів обставини, за яких чоловіка буде знято з розшуку в РТЦК та СП. Також він повідомив, що всі подальші дії та інструкції він отримає в телефонному режимі.

Поліцейські затримали обох військових під час отримання 4 тис. доларів. Вилучені гроші були імітаційними, оскільки клієнт співпрацював із правоохоронцями.

У суді обвинувачені Павло Б. та Дмитро Т. визнали свою провину та розкаялися. Один із них пояснив, що у серпні до нього звернувся сусід, який попросив допомогти йому та його товаришу у питанні щодо зняття з розшуку ТЦК. За їхніми словами, свої послуги вони оцінили у 4 тис. доларів, проте плану, як допомогти чоловікам, у них не було.

Суддя Олександра Баєва визнала Павла Б. та Дмитра Т. винними у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначила їм покарання – штраф у розмірі по 165 тис. грн кожному. Також вони мають сплатити 29,6 тис. грн витрат за судову експертизу. Вирок ще може бути оскаржений.