Пасажир автобуса схопив одного з контролерів та повалив його на землю

У середу, 25 березня, 31-річний чоловік напав на контролера ЛКП «Львівавтодор», який перевіряв оплату за проїзд в автобусі №61. Пресслужба Львівської міської ради повідомила, що нападника допоміг затримати військовий.

Як йдеться в повідомленні, інцидент стався в автобусі № 61, який курсує за маршрутом с. Підрясне – с. Підбірці. Один із пасажирів відмовився пред’являти проїзний квиток та не реагував на вимоги контролера. Під час виходу із салону чоловік напав на одного із контролерів.

«Пасажир ігнорував вимогу контролерів та не надавав жодних підтверджень оплати проїзду. Відтак його попросили покинути транспортний засіб. Уже виходячи з автобуса, чоловік раптово схопив одного з контролерів за верхній одяг та повалив його на землю», – повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

Відео місцевих телеграм-каналів

Інцидент помітив військовий, який перебував неподалік на зупинці, та втрутився. Разом із напарником контролера їм вдалося затримати нападника та передати його правоохоронцям. Наразі всі обставини інциденту встановлює поліція.