На площі Святого Теодора побили паркувальника

У вівторок, 17 березня, на площі Святого Теодора в центрі Львова п’яний нападник побив інспектора з паркування, який перевіряв там оплату за паркування автомобілів. Про інцидент розповів перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, оприлюднивши відео з камер спостереження.

За інформацією заступника мера Львова, інцидент стався близько 16:50.

«Пан Ярослав (інспектор з паркування – ред.) виконував свої службові обов’язки – перевіряв оплату за паркування транспортних засобів. До нього підійшов невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння, почав ображати та погрожувати фізичною розправою. Коли інспектор попросив не заважати роботі, чоловік накинувся на нього, завдавши ударів у голову та спину», – повідомив Андрій Москаленко.

Як видно з оприлюдненого відео з камер спостереження, нападник у спортивному костюмі підійшов до паркувальника, а вже через кілька хвилин під час спілкування накинувся на нього з кулаками та почав копати ногами. Працівник управління безпеки та вуличної інфраструктури залишив місце події та викликав наряд поліції.

«Ми не залишимо цю ситуацію без належної правової реакції. Напад на людину, яка дбає про порядок у місті – це дикість, яка матиме законні наслідки. Дякую інспектору за витримку. Справу вже передано правоохоронцям, нападник має бути покараний», – додав Андрій Москаленко.