Кельменецький районний суд Чернівецької області визнав прикордонника винним у порушенні правил поводження зі зброєю та розпиванні алкогольних напоїв. Нетверезий військовий у наряді здійснив з автомата 90 пострілів у повітря. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився ввечері 17 травня 2026 року. Військовий, перебуваючи у наряді «Пост спостереження», був у нетверезому стані та здійснив 90 пострілів у повітря із АКС-74 без жодних підстав.

Щодо нього склали адмінматеріали за ч.2 ст.172-19 КУпАП та ч.3 ст.172-20 КУпАП. Військовий свою провину визнав та підтвердив, що після того як випив спиртне почав стріляти у повітря.

Цю справу розглянув суддя Володимир Туржанський, який дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя врахував, що військовий позитивно характеризується за місцем служби, є учасником бойових дій, отримав поранення та продовжує військову службу.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Суддя визнав військового винним у адмінправопорушеннях та призначив покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанова уже набрала законної сили.