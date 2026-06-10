Обмін військовополоненим 24 квітня

Україна повернула з російського полону більше військовослужбовців, аніж там залишається. Про це повідомив в опублікованому 9 червня інтервʼю «Радіо Свобода» уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, тисячі українців наразі перебувають у російському полоні. Лубінець зазначив, що йому відома точна цифра військовополонених, проте її свідомо публічно не називає українська переговорна група.

«Росіяни не знають точну цифру росіян у нас в полоні, а ми публічно не називаємо, скільки українців у російському полоні», – повідомив Лубінець.

Водночас омбудсмен додав, що наразі його офіс за допомогою спецслужб та Міжнародного комітету Червоного Хреста верифікував 1887 цивільних громадян у полоні росіян.

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«Цифра військовополонених, які залишаються в російському полоні, менша, ніж цифра тих, кого ми повернули», – сказав Дмитро Лубінець.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Україна змогла повернути з російського полону 8989 військових та 457 цивільних.

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими відбувся 5 червня. Тоді Україна повернула 185 захисників, понад половина з яких перебувала у полоні з 2022 року.