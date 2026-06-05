Додому повернулись військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ

У п’ятницю, 5 червня, Росія та Україна провели другий етап великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Додому повернулись 185 українських захисників та один цивільний українець, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках», – ідеться в повідомленні.

За словами президента, проведений 75-й обмін полоненими дозволив повернути українців, які перебували у російській неволі ще з 2022 року.

Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції – повітряного мосту до Азовсталі, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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«Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери», – додали там.

Звільнені захисники на українському кордоні, 5 червня 2026 рік (Фото з телеграм-каналу президента)

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що сьогодні додому повертаються батько та син – вони обороняли Україну в одній бригаді, а потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році.

Організації обміну та поверненню українців додому сприяли США та ОАЕ.

Нагадаємо, 15 травня відбувся перший етап обміну у форматі «1000 на 1000», про який Україна та РФ домовились у межах угоди про триденне припинення вогню у повномасштабній російсько-українській війні.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна формувала списки українців, яких вимагає повернути, за принципом терміну перебування в полоні.