Тривають переговори щодо обміну полоненими у форматі «1000 на 1000»

Переговорний процес України та Росії щодо обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» триває, й Україна вже сформувала списки українців, яких вимагає повернути. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, списки формували за принципом терміну перебування в полоні.

10 травня Україна передала російській стороні список військовополонених з початку повномасштабного вторгнення. Обмін відбудеться за домовленістю з Росією, погодилася повернути українців в обмін на проведення параду в Москві.

Список створили за принципом терміну перебування українських військових у полоні. Він передбачає повернення першочергово тих, хто опинився у російському полоні на початку повномасштабного вторгнення.

«Формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і Росії», – йдеться у повідомленні Коордштабу.

За даними Координаційного штабу, наразі триває перемовний процес, під час якого українців закликали утриматися від будь-якої неперевіреної інформації поза офіційними джерелами.

Нагадаємо, 7 травня російське міністерство оборони в односторонньому порядку оголосило про перемирʼя з 8 по 10 травня для проведення параду до російського Дня перемоги. До того росіяни зірвали перемирʼя, оголошене Україною у ніч на 6 травня. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна «діятиме дзеркально» на будь-які дії росіян.

Ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню у повномасштабній російсько-українській війні. За його словами, у цей період сторони мають повністю припинити бойові дії та провести масштабний обмін полоненими за формулою «1000 на 1000».

Після цього Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня у Москві. У документі йшлося, що українське озброєння не атакуватиме Красну площу на час проведення параду.