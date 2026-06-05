Двоє демобілізованих отримали підозри за ухилення від служби

У Львові викрили схему незаконної демобілізації військовослужбовців на підставі підроблених свідоцтв про народження третьої дитини. За даними слідства, схемою скористалися щонайменше двоє військовослужбовців, яким вже оголосили підозри. Встановлюють причетних до підробки документів.

Як повідомили в п’ятницю, 5 червня, у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, військовослужбовці придбали фальшиві свідоцтва про народження третьої дитини, яка насправді ніколи не існувала, і подали їх як підставу для демобілізації. До паперів додали зворушливу розповідь про складні сімейні обставини та побутові проблеми.

Для демобілізації використовували підроблені свідоцтва про народження третьої дитини

Однак фальсифікацію виявили. Поліція перевірила документи, встановила підробку та розпочала кримінальне провадження.

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Обом чоловікам оголосили підозри за ухилення від військової служби (ч. 4 ст. 409 ККУ). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідчі встановлюють причетних до підроблення документів.