Андрія Єрмака підозрюють у справі про про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом

Вищий антикорупційний суд пом’якшив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, якого підозрюють у легалізації 460 млн грн на будівництві котеджного містечка «Династія» на Київщині. Єрмаку дозволили виїжджати до низки прифронтових регіонів без окремого дозволу прокурора, детектива чи суду. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 10 серпня.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання захисників екскерівника ОП та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов’язки.

«Передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного», – ідеться в повідомленні.

Адвокати Єрмака пояснювали необхідність зміни обмежень його участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям у прифронтових регіонах.

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Суд дозволив підозрюваному їздити без відповідного дозволу не лише Києвом і Київщиною, а ще сімома областями – Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Сумською, Харківською та Херсонською.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, оскільки чинні обмеження не перешкоджали реалізації проєкту. За його словами, Єрмак у ньому виконує функції керівника, а не безпосередньо надає юридичну допомогу військовим.

Водночас суд не задовольнив вимогу захисту зняти з підозрюваного електронний браслет.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП оголосили Андрію Єрмаку підозру у легалізації 460 млн грн на будівництві у котеджному містечку «Династія» на Київщині.

14 травня ВАКС обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Гроші на рахунок ВАКС для застави за Єрмака почали надходити того ж дня, а 18 травня за нього внесли всю суму, й він вийшов з-під варти.

21 травня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для екскерівника ОП Андрія Єрмака. Йому заборонили залишати межі Києва без дозволу слідчого судді, детектива або прокурора, а також зобов’язали носити електронний браслет.

«Українська правда» повідомляла, що 16 липня екскерівник ОП Андрій Єрмак зустрічався з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським в одній з прифронтових областей. Водночас у НАБУ на запит антикорупційного центру «Межа» повідомили, що дозвіл на виїзд з-за межі Києва та області Єрмак отримав для надання правової допомоги військовослужбовцям у межах проєкту «Адвокат+».

30 липня адвокати Андрія Єрмака заявили, що розцінюють публікації про поїздки їхнього підзахисного на прифронтові території як «інформаційну маніпуляцію», спрямовану на публічний тиск на досудове розслідування та процесуальні рішення у справі.