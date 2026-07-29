Єрмаку заборонено залишати межі Києва без дозволу слідчого судді, детектива або прокурора

Національне антикорупційне бюро у липні отримало від адвоката екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака клопотання на виїзд його підзахисного з Києва для «правової допомоги військовим». За даними «Української правди», під час цієї поїздки Єрмак відвідав пункт управління тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це 29 липня повідомив антикорупційний центр «Межа» та оприлюднив відповідь НАБУ на запит.

За інформацією НАБУ, підставою для виїзду підозрюваного у легалізації 460 млн грн на будівництві у котеджному містечку «Династія» на Київщині Андрія Єрмака стала його участь у заходах проєкту «Адвокат+».

Відповідь НАБУ на запит антикорупційного центру «Межа»

13 липня захисник Єрмака звернувся до відомства з проханням дозволити поїздку до Київської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Запорізької областей. До клопотання додали п’ять однотипних листів від військових частин, у яких командири просили Єрмака особисто долучитися до прийому військових для надання правової допомоги до 24 липня. У зверненнях зазначалося, що його особиста участь екскерівника ОП має сприяти розв’язанню правових питань військових.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Листи від військових частин до Андрія Єрмака

«Межа» наголошує, що дозвіл Єрмак отримав для надання правової допомоги військовослужбовцям, а не для переговорів із головнокомандувачем, які відбулись 16 липня в одній з прифронтових областей. Це сталося на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова та публічного конфлікту між міністром та головкомом.

«Єрмак більше не очолює Офіс президента та не має повноважень у сфері оборони. Водночас військові частини звертаються персонально до нього, а під час погодженої як адвокатська поїздка він отримує доступ до головнокомандувача ЗСУ. Це створює небезпечний прецедент: подібні поїздки, формально організовані для допомоги військовим, можуть використовуватися як канал збереження неформального політичного впливу після звільнення та оголошення підозри», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Андрію Єрмаку підозру у легалізації 460 млн грн на будівництві у котеджному містечку «Династія» на Київщині.

14 травня ВАКС обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Гроші на рахунок ВАКС для застави за Єрмака почали надходити того ж дня, а 18 травня за нього внесли всю суму, й він вийшов з-під варти.

21 травня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для екскерівника ОП Андрія Єрмака. Йому заборонено залишати межі Києва без дозволу слідчого судді, детектива або прокурора, а також необхідно носити електронний браслет.