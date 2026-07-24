Андрій Єрмак звертався до ворожки з приводу призначення Федорова головою ОП

Колишній голова Офісу президент Андрій Єрмак та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія виступали проти потенційного призначення колишнього міністра цифрової трансформації та ексміністра оборони Михайла Федорова на посаду голови Офісу президента. Зокрема, Єрмак радився щодо призначення Федорова з Веронікою Феншуй, повідомила 24 липня «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

«УП» повідомила, що під час мітингів на проти позбавлення незалежності НАБУ і САП у липні 2025 року з команди президента лише Михайло Федоров виступив проти законопроєкту №12414. Тоді він протистояв Андрію Єрмаку, який вважав, що антикорупційні органи потрібно позбавити незалежності.

Після відставки Андрія Єрмака у грудні 2025 року на тлі обшуків в його помешканні Офіс президента розглядав кандидатури нового очільника ОП. Серед них був і Михайло Федорова.

«Декілька джерел “УП”, наближених до Офісу президента, повідомляють, що він встиг навіть прописати концепцію переформатування ОП із джерела необмеженої влади на джерело реформ. Втім Зеленський його в результаті зробив міністром оборони. Як переконують співрозмовники “Української правди” у політичних колах, проти Федорова тоді виступили Єрмак і Арахамія, до яких дослухається Зеленський», – повідомила «Українська правда».

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Джерела «УП» повідомили, що Арахамія не хотів збільшувати вплив Федорова в оточенні президента, заявляючи, що «він стане надто великим». Також проти просування Федорова на посаду голови ОП виступив Андрій Єрмак.

У розпорядженні журналістів опинилися скриншоти спілкування ексголови Офісу президента з гадалкою Веронікою Феншуй, яка раніше радила йому щодо призначень на різні посади. На них видно, що 31 грудня Єрмак питає в неї, що робити з ідеєю Зеленського призначити Федорова головою ОП.

«Я б рекомендувала вам якось сказати йому про перспективу призначення Міші у загостреному вигляді, щоб це в нього викликало внутрішній резонанс, щось типу “заміну собі готуєш? Він пропіариться на цій посаді, підніме собі рейтинг, якого в нього зараз немає, а на цій посаді понесеться медійна “хвиля”, буде його хвалити по 5 разів на день, коли він буде впізнаваним, з іміджем нового молодого покоління при владі, то він підсидить тебе”», – порадила Єрмаку Вероніка Феншуй.

Частина переписки Андрія Єрмака з Веронікою Феншуй

Частина переписки Андрія Єрмака з Веронікою Феншуй

Нагадаємо, 12 травня УП повідомила, що Андрій Єрмак, якого підозрюють у легалізації понад 400 млн грн на будівництві котеджного комплексу «Династія» під Києвом, радився щодо призначень на державні посади з ворожкою. За даними прокуратури, Єрмак звертався до ворожки щодо призначень колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової та прем’єр-міністра.

Журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що «Вероніка Феншуй Офіс» – це 51-річна Вероніка Анікієвич. У соцмережах жінка активно підтримувала Єрмака, а також відвідувала окупований Крим. Її батько, Федір Анікієвич, є громадянином Росії та раніше очолював районний осередок «Опозиційного блоку» у Генічеську.