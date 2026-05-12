Андрій Єрмак очолював ОП з лютого 2020 – до листопада 2025 року

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ підозрює у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом, радився щодо призначень на державні посади з ворожкою. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду, який 12 травня почав розгляд питання про запобіжний захід для Єрмака.

За словами прокурорки САП Валентини Гребенюк, 54-річний Андрій Єрмак під час ухвалення кадрових рішень звертався до жінки, яка в його телефоні була записана як «Вероніка Феншуй Офіс». Він надсилав їй дані з датами народження кандидатів і просив поради.

(Відео з телеграм-каналу Михайла Ткача)

«Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича...Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження», – розповіла Валентина Гребенюк і додала, що останнього Єрмак називав «своєю людиною».

Також, як стверджує прокурорка, Єрмак звертався до ворожки щодо призначень колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової та прем’єр-міністра.

У САП вважають, що Єрмак може впливати на призначення на вищі державні посади, зокрема у правоохоронних органах, і може це використати для перешкоджання розслідуванню. Зокрема, може спробувати приховати докази чи ініціювати розслідування щодо причетних до досудового розслідування.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом». За даними слідчих, учасники схеми планували звести для себе маєтки у котеджному містечку «Династія» – вартість кожного будинку сягала 2 млн доларів, а їхня площа становила близько 1000 м². Правоохоронці встановили, що угруповання ще у 2020 році залучило колишнього голову ОП Андрія Єрмака для легалізації грошей через будівництво. Відмивання коштів, за даними слідства, відбувалося в період з 2021 по 2025 роки. Підозру Андрію Єрмаку оголосили 11 травня.

Уже 12 травня НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам «організованої групи». Окрім Єрмака, обвинуваченими у справі стали колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, чотири підконтрольні йому особи, а також «впливовий бізнесмен», ім’я якого не називається. При цьому в НАБУ зазначили, що цей бізнесмен – один із керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в рамках спецоперації «Мідас». Обставини справи вказують на колишнього бізнес-партнера президента Тимура Міндіча.

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку суддя ВАКС задовольнив прохання захисту про відкладення розгляду через значний обсяг матеріалів справи – 16 томів. Наступне судове засідання, на якому виступить захист Єрмака, відбудеться 13 травня.