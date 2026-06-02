Вручення підозри депутатці селищної ради на Дніпропетровщині

Офіс генерального прокурора та Національне агентство з питань запобігання корупції повідомили про підозру у недостовірному декларуванні депутатці селищної ради на Дніпропетровщині.

За результатами повної перевірки її щорічної декларації за 2023 рік та повторної повної перевірки декларації НАЗК встановило що посадовиця, зокрема не зазначила відомості про власні:

борги перед родичами на понад 4,5 млн грн, які використала серед іншого на купівлю трьох квартир та 12 земельних ділянок;

кошти в розмірі 6,2 млн грн, позичені компанії;

видатки на понад 2 млн грн на набуття двох квартир у сучасному житловому комплексі на Дніпропетровщині.

Крім того, посадовиця вказала недостовірні відомості про власні доходи на понад 345 тис. грн.

Під час перевірки також з’ясувалося, що депутатка придбала автомобіль Porsche Cayenne за ціною, яка у дев’ять разів нижча за ту, яку сплатив попередній власник, який купив авто лише за кілька місяців до його продажу.

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Загальна сума незадекларованих активів і фінансових зобов’язань підозрюваної становить 13,2 млн грн.

Депутатці інкримінували умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає штраф на понад 100 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин. Максимальне покарання за скоєне – обмеження або позбавлення волі строком на два роки.