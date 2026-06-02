Романа Лисаковського призначили т.в.о. керівника БЕБ Києва 27 лютого

Журналісти Bihus.Info у понеділок, 1 червня, опублікували розслідування про майно родини тимчасового виконувача обов’язків керівника київського Бюро економічної безпеки Романа Лисаковського. У матеріалі йдеться про нерухомість, оформлену на його матір, а також про доходи бізнесу дружини посадовця.

Згідно з декларацією Лисаковського, він не володіє житлом у Києві та не має у власності автомобілів. Водночас родина проживає у дуплексі площею 133 м2 в Софіївській Борщагівці під Києвом та користується автомобілем Volkswagen Touareg. Обидва активи оформлені на матір посадовця Людмилу Лисаковську.

Крім того, за даними розслідувачів, вона є власницею квартир у Києві та Тернополі, зокрема житла у столичних житлових комплексах Cosmopolitan та «Елегант». Автори матеріалу звернули увагу, що придбання частини нерухомості збігалося у часі з кар’єрним просуванням її сина.

Окремо проаналізували купівлю будинку під Києвом у 2025 році. Згідно з декларацією Лисаковського, вартість будинку разом із земельною ділянкою становила близько 2 млн грн. Водночас схожі об'єкти в цьому ж житловому комплексі продавалися більш ніж за 3 млн грн. Мати посадовця пояснила нижчу ціну тим, що продавець був зацікавлений у швидкому продажі.

Також у розслідуванні фігурує стоматологічна клініка дружини посадовця Світлани Лисаковської у Тернополі. За даними Bihus.Info, заклад працював понад десять років, надавав широкий спектр стоматологічних послуг та мав штат спеціалістів. Проте задекларований дохід ФОП Лисаковської за 2024 рік склав лише 63,5 тис. грн. Журналісти зазначають, що й у попередні роки офіційні доходи бізнесу були відносно невеликими. Наприклад, у 2021 році дохід підприємниці становив 235 тис. грн.

Автори розслідування також звернули увагу на відсутність у відкритих реєстрах юридичної особи, через яку могла працювати клініка. Сам Лисаковський заявив журналістам, що діяльність медзакладу здійснювалася відповідно до законодавства, а частина фахівців могла працювати як окремі фізичні особи-підприємці.

Ще один епізод стосується продажу стоматологічної клініки після переїзду родини до Києва. За інформацією журналістів, у рекламному оголошенні бізнес оцінювали у 140 тис. доларів, тоді як офіційна сума продажу склала близько 2 млн грн. За словами Лисаковського, така різниця пояснюється тривалим пошуком покупця та суттєвим зниженням ціни під час переговорів.

Зазначимо, що Романа Лисаковського призначили тимчасово виконувачем обов'язків керівника столичного підрозділу БЕБ 27 лютого.

