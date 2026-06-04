Дрони уразили пороховий завод в Рязанській області
Під ударом також були склади ворога на окупованих територіях
Українські безпілотники завдали удару по пороховому заводі у Рязанській області, унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа площею понад 400 м2. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в четвер, 4 червня.
Військові уточнили, що йдеться про територію філіалу ТОВ «Гефест-М» – пороховий завод «Еластік». Підприємство спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів.
Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки Харківської області й пункт управління противника в районі Очеретиного на Донеччині.
Генштаб повідомив про ураження складу боєприпасів у районі Грінталя на Донеччині та складів паливно-мастильних матеріалів в Сімферополі і Мелітополі.
Українські військові також уточнили дані про атаку 3 червня: у районі нафтового терміналу «Санкт-Петербург» знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.
Окрім цього, Генштаб підтвердив інформацію про займання складів площею понад 200 м2 на підприємстві «Мичуринский завод Прогресс» у Тамбовській області РФ, який виробляє компоненти для високоточного озброєння.
Нагадаємо, у ніч на 4 червня Сили безпілотних систем уразили прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» біля анексованого Криму.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google